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13:57, 24 сентября 2024Экономика

Директор Московского планетария похвалил коренных москвичей за большой словарный запас

Глава Московского планетария Тимофеев: коренной москвич определяется по взгляду

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коренных москвичей в столице осталось не так много, однако их сразу можно отличить в беседе. Таким мнением с журналом «Москвич mag» поделился директор Московского планетария Вячеслав Тимофеев.

По его словам, у коренного москвича более уверенный взгляд. Также его выдает разговор, культура речи, словарный запас и кругозор. По словам Тимофеева, жизнь москвича динамична и энергична, и он вынужден одновременно принимать множество решений. «Ритм Москвы — визитная карточка города, таких динамичных городов в России больше нет», — отметил глава Московского планетария.

Ранее российский писатель, публицист Алексей Варламов назвал москвичей активными, бодрыми и неунывающими. «У [писателя] Виктора Астафьева есть замечательная фраза: "Москвич, как ерш, водится везде". Московская живучесть, активность, бодрость, неунывание — хорошие человеческие качества», — прокомментировал столичную жизнь Варламов.

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      Мария Черкасова
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