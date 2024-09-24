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21:11, 24 сентября 2024Россия

Крымчан предупредили о масштабных учениях

Аксенов предупредил крымчан о масштабных учениях на полуострове

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале предупредил крымчан о том, что на полуострове проходят масштабные учения.

«В разных городах Республики Крым проходят масштабные учения, направленные на противодействие проникновению диверсионных групп противника на нашу территорию», — сообщил он.

Глава Крыма призвал с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации.

29 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сухопутная операция Вооруженных сил Украины не угрожает полуострову. Аксенов добавил, что все силовые ведомства Крыма работают «как один кулак» и их координация происходит в течение нескольких минут после любого события.

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      Марина Совина
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