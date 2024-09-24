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18:06, 24 сентября 2024Экономика

Названы две частые ошибки дачников осенью

Эксперт Воронова: преждевременное укрытие растений на даче может им навредить

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Преждевременное укрытие растений и отказ от полива могут навредить посадкам на даче. Две распространенные ошибки на загородном участке осенью назвала россиянам эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, передает «Москва 24».

Если закутать растения раньше времени, они не почувствуют перепад температур и не начнут вырабатывать подготавливающие к зиме вещества, рассказала специалистка. «Это приведет к тому, что, когда придут серьезные холода, растения могут замерзнуть даже под укрытием», — пояснила Воронова и посоветовала укрывать посадки после того, как они переживут как минимум три периода заморозков.

Кроме того, не стоит отказываться от полива — в сентябре погода часто бывает засушливой, и растениям не хватает влаги. Они легче переживут зиму, если перед холодами корневая система достаточно напитается жидкостью, заверила эксперт.

Ранее россиянам дали рекомендации по подготовке загородного дома к холодам. Так, специалисты отмечают, что при подготовке жилища к зиме нужно в первую очередь проверить системы теплоснабжения и канализации.

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      Нина Ташевская
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