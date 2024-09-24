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14:43, 24 сентября 2024Экономика

Начинающим водителям назвали подходящие модели авто

Автоблогер Булкин: для первой машины лучше брать кроссоверы или модели класса B

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В качестве первого автомобиля подойдут универсальные по размеру модели. Советами по подбору машины с начинающими водителями поделился автоблогер Александр Булкин. Его цитирует NEWS.ru.

Собеседник портала считает, что первый водительский опыт лучше приобретать на небольшом кроссовере или автомобиле класса B. По мнению эксперта, лучшим вариантом для новичка станет Lada Granta, VW Polo или Kia Rio. Также Булкин советует обратить внимание на модель Hyundai Solaris. Говоря о габаритах машины, специалист советует ориентироваться на собственные ощущения.

К тому же такие кроссоверы довольно ликвидны на рынке, подчеркнул блогер. «Купив такой, вы вряд ли потеряете много денег при дальнейшей перепродаже», — отметил Булкин. Отточив навыки вождения, автовладелец сможет без проблем продать такую машину и приобрести другую модель по вкусу.

Экономить на покупке первого авто и брать подержанную машину с внушительным пробегом эксперт не рекомендует. Сэкономленные на покупке средства придется в будущем отдать за ремонт в автосервисе, куда придется наведаться не один раз. Автомобиль премиум-класса не гарантирует отсутствие проблем при наличии большого пробега. Выбирая между ним и простой, но новой машиной, Булкин отдает предпочтение последней.

Ранее водителей предупредили о вредных привычках за рулем, приводящих к поломкам. Так, эксперты рекомендуют не ездить на выжатом сцеплении и тесниться к тротуару во время парковки.

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      Виктория Клабукова
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