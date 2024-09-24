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12:19, 24 сентября 2024Бывший СССР

Песков назвал момент окончания конфликта на Украине

Песков: СВО завершится, когда поставленные Россией цели будут достигнуты

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Специальная военная операция (СВО) завершится в тот момент, когда поставленные Россией цели будут достигнуты. Такой момент назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена», — сказал официальный представитель Кремля.

Любой конфликт, по словам Пескова, хоть и заканчивается миром, но поставленные цели являются безальтернативными.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отсутствии условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «каких-то очертаний» для его завершения в настоящий момент не прослеживается.

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      Сергей Болиев
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