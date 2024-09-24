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11:19, 24 сентября 2024Силовые структуры

Расправившуюся с внуками россиянку задержали через 25 лет после преступления

В Симферополе полиция задержала пенсионерку за убийство внуков 25 лет назад

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Симферополе полиция задержала 77-летнюю местную жительницу по подозрению в расправе над внуком и внучкой в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. Для продолжения расследования ее доставили в Иркутск.

Волк рассказала, что женщина обратилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Симферополю с заявлением о восстановлении паспорта. По словам пенсионерки, она потеряла документ при неизвестных обстоятельствах.

При проверке информации силовики выяснили, что женщина с такими же анкетными данными с 1999 года находилась в розыске за расправу над двумя внуками. В 2001 году в Иркутске нашли женщину без признаков жизни с похожими приметами, поэтому расследование дела прекратили.

В связи с новыми обстоятельствами расследование возобновляли.

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