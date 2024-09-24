Сообщение о закрытии хлебозавода из-за зараженной муки опровергли

Гендиректор Трусовского хлебозавода опроверг сообщение о закрытии предприятия

В мессенджерах распространились сообщения с призывом ближайшие две-три недели не покупать хлеб, изготовленный на Трусовском хлебозаводе. Однако эта информация не подтвердилась.

«Завезена с мукой инфекция. Завод частично закрыли. Идет обработка», — написал отправитель. Также в сообщении указано, что эта информация достоверная, от работников завода.

Генеральный директор Трусовского хлебозавода Астрахани Рагим Миришов опроверг данные о зараженной муке на предприятии. «По СанПиН несколько раз в квартал все оборудование, на котором изготавливается хлебобулочная и кондитерская продукция, а также машины, которые ее развозят, в обязательном порядке проходят санитарную обработку. Хлебозавод уже более десяти лет не закупает муку от других производителей, приобретается только зерно», — уточнил он.

Кроме того, по словам Миришова, мука расходуется быстро и не залеживается на складах, поэтому для ее инфицирования нет времени.

Информация о том, что на Трусовский хлебозавод завезли зараженную муку, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».