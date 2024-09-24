Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

Глава «Ахмата» Алаудинов: подразделение заподозрили в мародерстве под Курском

Грузинские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили село под Курском, однако в этом преступлении заподозрили бойцов подразделения «Ахмат». Об этом стало известно из слов главы подразделения Апти Алаудинова в эфире «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, мародерству подверглось село Погребки в Суджанском районе — наемники разграбили владения местного бизнесмена. «Такая ситуация была, что мне позвонили и сказали: Апти, там «Ахмат», дословно говоря, беспредельничает. И я им говорю: ребят, это украинские формирования, если хотите, поругайте их», — рассказал соратник Кадырова.

«Там жил довольно серьезный предприниматель, у него было сельское хозяйство, много тракторов, оборудования, пшеницы (...) Грузинские формирования вынесли все трактора, комбайны (...) Как они отсюда это вывезли, я не знаю. Мародеры, просто ужас», — привел подробности инцидента командир «Ахмата».

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.