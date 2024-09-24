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18:37, 24 сентября 2024Экономика

Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

Боснийский клуб поселил баскетболиста в тюрьму из-за высоких цен на аренду жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководство баскетбольного клуба «Сутьеска» приняло решение поселить одного из своих игроков в тюрьме. Как пишет портал Klix, это связано с очень высокими ценами на аренду жилья в стране.

Изначально там хотели поселить троих спортсменов, поскольку не могли подыскать для них жилье в городе. Но жить там будет только один игрок. Его имя не называется, указано только, что он не будет находиться непосредственно с заключенными. Спортсмен поселится в небольшом мотеле, который находится в ведении тюрьмы города Фоча.

РБК обратило внимание, что, кроме гостиницы, в тюрьме есть еще ресторан. В целом, там довольно развито хозяйственное подразделение: там делают мебель, разводят кур и занимаются пчеловодством.

В прошлом розыгрыше Первой лиги Республики Сербской «Сутьеска» заняла восьмое место в итоговой таблице.

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      Платон Щукин
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