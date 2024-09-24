Страны G7 пообещали продолжить санкционное давление на Россию

Страны «Большой семерки» пообещали продолжить давить на Россию из-за Украины

Страны «Большой семерки» (G7) из-за продолжающегося конфликта на Украине продолжат оказывать санкционное давление на Россию, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел, представляющих G7. Итоговое заявление передает «Интерфакс».

Министры отметили желание «продолжать оказывать существенное давление на российские доходы от энергоносителей и других товаров». Они пообещали и дальше принимать ограничительные меры в отношении китайских и других поставщиков предприятий российского военно-промышленного комплекса.