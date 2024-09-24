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12:14, 24 сентября 2024Россия

В Кремле порассуждали о критике и оскорблении властей

Песков о проекте об оскорблении власти: критику нужно отличать от оскорблений
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Критика властей допустима, однако нужно отличать ее от оскорблений, порассуждал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Это заявление он сделал в контексте проекта поправок об ужесточении закона о наказании за оскорбление представителя власти, слова Пескова приводит ТАСС.

В Кремле отметили, что власть не может быть свободна от критики, так как смысл ее работы — в благе населения, и поэтому реакция людей должна быть важна для чиновников.

«Главное, если это критика [со стороны] людей, критика населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — подчеркнул Песков.

Как сообщалось ранее, авторы поправок предлагают вдвое увеличить максимальный размер штрафа и длительность исправительных работ в качестве наказания за оскорбление представителей власти в интернете. Размер обязательных работ предлагается увеличить с 360 часов до 460 часов. При этом максимально предусмотренная УК длительность обязательных работ составляет 480 часов.

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      Марк Леонов
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