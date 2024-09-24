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20:12, 24 сентября 2024Моя страна

В российском городе заметили осматривающего достопримечательности медведя

В Петропавловске-Камчатском медведь вышел посмотреть на достопримечательности

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Жители Петропавловска-Камчатского заметили осматривающего местные достопримечательности медведя. Соответствующее видео приводит Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлен медведь, который передвигается по набережной российского города. Уточняется, что животное засняли рано утром, поэтому его прогулке никто не мешал.

«Резвый хищник уже осмотрел главные достопримечательности и взял курс на Дом правительства. Видимо, есть вопросики», — с иронией высказались авторы поста.

Ранее сообщалось, что вблизи города Гурьевск в Калининградской области прохожие заметили семейство лосей.

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      Мария Винар
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