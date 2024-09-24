МЧС вместе с крупным маркетплейсом будет развивать противопожарную грамотность россиян

Ozon и МЧС России запустили информационный проект о противопожарной безопасности

Маркетплейс Ozon в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) запускает инициативу по повышению противопожарной грамотности среди россиян. При покупке определенных категорий товаров, таких как огнетушители, пользователи будут получать на свою электронную почту памятки с рекомендациями по действиям в случае пожара.

Документы, разработанные экспертами МЧС, предоставят простые и доступные советы: как вести себя в случае возгорания, какие средства использовать в разных ситуациях и как правильно вызвать службу спасения.

На первом этапе проект охватит покупателей огнетушителей, а впоследствии планируется расширение на пожарные извещатели и пиротехнику. Памятки будут автоматически отправляться клиентам, подписанным на рассылки Ozon, на следующий день после покупки.

«Продажи противопожарных средств на нашей платформе растут: за первое полугодие 2024 года россияне купили на 20 процентов больше огнетушителей, чем за аналогичный период прошлого года. Памятка, разработанная в партнерстве с МЧС, поможет сделать использование защитных средств еще более эффективным и повысить общую противопожарную грамотность», — говорит заместитель управляющие директора Ozon Владимир Гончаревич.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко подчеркнул, что тема пожарной безопасности всегда актуальна. «Наше ведомство большое внимание уделяет профилактике среди граждан. Но мы хотим призвать каждого человека озаботиться этим вопросом, ведь жизнь одна. За первые 8 месяцев этого года уже произошло более 260 тысяч пожаров, из них более 66 тысяч — в жилье. Огнетушитель — первичное средство пожаротушения, которое должно быть в каждом доме. А сопутствующие памятки, разработанные вместе с Ozon, помогут научиться им пользоваться», — считает Роман Охотенко.

