Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:00, 24 сентября 2024Экономика

МЧС вместе с крупным маркетплейсом будет развивать противопожарную грамотность россиян

Ozon и МЧС России запустили информационный проект о противопожарной безопасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Маркетплейс Ozon в сотрудничестве с Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) запускает инициативу по повышению противопожарной грамотности среди россиян. При покупке определенных категорий товаров, таких как огнетушители, пользователи будут получать на свою электронную почту памятки с рекомендациями по действиям в случае пожара.

Документы, разработанные экспертами МЧС, предоставят простые и доступные советы: как вести себя в случае возгорания, какие средства использовать в разных ситуациях и как правильно вызвать службу спасения.

На первом этапе проект охватит покупателей огнетушителей, а впоследствии планируется расширение на пожарные извещатели и пиротехнику. Памятки будут автоматически отправляться клиентам, подписанным на рассылки Ozon, на следующий день после покупки.

«Продажи противопожарных средств на нашей платформе растут: за первое полугодие 2024 года россияне купили на 20 процентов больше огнетушителей, чем за аналогичный период прошлого года. Памятка, разработанная в партнерстве с МЧС, поможет сделать использование защитных средств еще более эффективным и повысить общую противопожарную грамотность», — говорит заместитель управляющие директора Ozon Владимир Гончаревич.

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко подчеркнул, что тема пожарной безопасности всегда актуальна. «Наше ведомство большое внимание уделяет профилактике среди граждан. Но мы хотим призвать каждого человека озаботиться этим вопросом, ведь жизнь одна. За первые 8 месяцев этого года уже произошло более 260 тысяч пожаров, из них более 66 тысяч — в жилье. Огнетушитель — первичное средство пожаротушения, которое должно быть в каждом доме. А сопутствующие памятки, разработанные вместе с Ozon, помогут научиться им пользоваться», — считает Роман Охотенко.

Григорий Шугаев
Обсудить
Последние новости

Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

«Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше