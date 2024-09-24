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18:19, 24 сентября 2024Из жизни

Юноша с самыми большими руками и ногами пожаловался на повседневные трудности

Книга рекордов Гиннесса: назван юноша с самыми большими конечностями

Кадр: Guinness World Records / YouTube

16-летний юноша с гигантскими конечностями пожаловался на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в повседневной жизни из-за нестандартных размеров. О своих проблемах он рассказал представителям Книги рекордов Гиннесса.

Эрик Килберн-младший из американского штата Мичиган был назван юношей с самыми большими руками и ногами. Длина его стопы составляет 34,3 сантиметра, ладони — 23,2 сантиметра. Отмечается, что средняя длина ладони у подростков — 19 сантиметров.

По словам Килберна-младшего, он начал замечать свою необычность еще в детском саду. Уже тогда он был гораздо крупнее сверстников. Вскоре у него начались проблемы с покупкой обуви и перчаток. Ему приходится делать ботинки на заказ и тратить 1,5 тысячи долларов (139 тысяч рублей) на одну пару.

Пока юноше удается получать нужную обувь от известных брендов только благодаря своей популярности. Он надеется, что его рекорд привлечет внимание обувных компаний к таким людям, как он, и в магазинах станут появляться товары больших размеров.

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Килберн-младший отметил, что его внешность позволяет ему знакомиться с новыми людьми. К нему часто подходят незнакомцы и начинают разговор о размере его рук и ног. Как рассказывает юноша, семья и друзья относятся к нему без каких-либо предубеждений. Единственное — друзья Килберна-младшего очень любят примерять его огромные ботинки.

Своим новым статусом юноша хочет вдохновлять людей с похожими проблемами. Он поблагодарил мать, которая всегда и во всем его поддерживает. В честь него она даже создала некоммерческую организацию The Big Shoe Network, которая помогает в поиске одежды и обуви гигантских размеров.

Ранее сообщалось, что женщину из штата Техас, США, официально назвали обладательницей самого широкого языка в мире. Его ширина составляет 7,9 сантиметра.

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      Юлия Юткина
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