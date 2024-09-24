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17:25, 24 сентября 2024Из жизни

17-летнего юношу посадили в тюрьму за драку в «Макдоналдсе» и не выпустили спустя 18 лет

В Великобритании юноша подрался и попал в тюрьму на неопределенный срок

Фото: Hollie Adams / Reuters

В Великобритании юношу заключили в тюрьму на неопределенный срок за уличное ограбление и драку в «Макдоналдсе». Об этом сообщает The Independent.

Люку Ингзу было 17 лет, когда он попал в руки полиции. Он пытался ограбить кого-то на улице, а потом подрался в ресторане быстрого питания. Так Ингз стал заключенным по программе Imprisonment for public protection (IPP), в рамках которой преступники, не совершившие чего-то серьезного, но при этом представляющие угрозу общественности, оказываются за решеткой бессрочно. Приговор IPP был отменен еще в 2012 году, однако британское правительство до сих пор разбирается с его последствиями.

Как рассказывает мать Ингза Саманта, сначала юношу приговорили к 18 месяцам лишения свободы, однако прошло 18 лет, а он все еще находится в тюрьме. По ее словам, мужчина застрял в колонии строгого режима с «монстрами». «Для него нет света в конце туннеля», — заявила женщина. Саманта боится, что Ингз, как и другие заключенные по приговору IPP, потеряет надежду на освобождение и навредит себе. Она призналась, что до сих пор хранит в шкафу одежду сына, ожидая, что он вернется домой.

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The Independent подчеркнул, что заключенные по IPP не попадают под правительственную программу досрочного освобождения, хотя более 700 из них провели в тюрьме как минимум на десять лет больше, чем должны были. Издание призвало правительство Великобритании обратить внимание на эту проблему.

Ранее сообщалось, что в Японии мужчина попал в тюрьму за сталкинг, после того как позвонил жене более 100 раз за день. «Я люблю жену и просто звонил ей, ничего не говоря», — объяснился он.

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      Юлия Юткина
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