Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 24 сентября 2024Силовые структуры

Задержание планировавшего поджог пункта отбора контрактников агента СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания агента СБУ в Биробиджане
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах Минобороны для СБУ

Задержание 23-летнего агента СБУ, планировавшего поджог пункта отбора контрактников в Биробиджане, попало на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как злоумышленник едет на велосипеде по дороге, его обгоняет автомобиль с силовиками. Один из правоохранителей на ходу выпрыгивает из машины и кладет его на землю. Во второй части видео показаны найденные у него предметы для совершения теракта. Затем задержанный рассказывает о том, что он завербован сотрудниками СБУ. Он сказал, что получил задание провести террористические акты — это поджог пункта по военному контракту и поджог релейного шкафа на железной дороге.

Ранее сообщалось о том, что в отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») и по статье («Государственная измена») 275 УК РФ. Фигурант уже признал вину и активно сотрудничает со следствием.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

      Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

      Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

      «Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

      Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

      В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше