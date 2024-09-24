Задержание планировавшего поджог пункта отбора контрактников агента СБУ попало на видео

ФСБ показала видео задержания агента СБУ в Биробиджане

Задержание 23-летнего агента СБУ, планировавшего поджог пункта отбора контрактников в Биробиджане, попало на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как злоумышленник едет на велосипеде по дороге, его обгоняет автомобиль с силовиками. Один из правоохранителей на ходу выпрыгивает из машины и кладет его на землю. Во второй части видео показаны найденные у него предметы для совершения теракта. Затем задержанный рассказывает о том, что он завербован сотрудниками СБУ. Он сказал, что получил задание провести террористические акты — это поджог пункта по военному контракту и поджог релейного шкафа на железной дороге.

Ранее сообщалось о том, что в отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту»), по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 («Приготовление к диверсии») и по статье («Государственная измена») 275 УК РФ. Фигурант уже признал вину и активно сотрудничает со следствием.