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01:03, 26 сентября 2024Ценности

Бывшая возлюбленная Неймара обнажила грудь на Неделе моды

Бруна Маркезини

Бруна Маркезини . Фото: @brunamarquezine / @ysl

Бразильская актриса, манекенщица и телеведущая Бруна Маркезини посетила в откровенном наряде показ бренда Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже. Снимки появились в сторис фотографа Энцо Поли в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачной блузке с декольте до талии и открытой спиной. Звезда отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь. Она надела облегающую юбку до колена с тонким поясом и остроносые слингбэки.

Кроме того, бывшая возлюбленная футболиста Неймара распустила волосы, симметрично уложив челку-шторку по обе стороны лба, и выбрала в качестве украшения массивные серьги в виде звеньев.

61-летняя французская актриса Филиппин Леруа-Болье также посетила Saint Laurent в прозрачном наряде без бюстгальтера.

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      Карина Черных
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