Израиль анонсировал наземный маневр в Ливане

Генштаб ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в Ливане

Израиль планирует проведение наземной операции против формирований боевиков радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в Ливане, сообщил глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви. Его слова в Telegram приводит пресс-служба армии.

«Мы не останавливаемся, истребители наносят удары весь день, и мы готовимся к маневру», — подчеркнул глава генштаба.

Целью операции является защита государства Израиль и его граждан, по которым боевики «Хезболлы» продолжают наносить удары с заранее подготовленных позиций «с подземной инфраструктурой, пунктами сосредоточения и стартовыми площадками (для ракет — прим. "Ленты.ру")».

«Вы слышите самолеты над головой; мы наносим удары весь день. Это делается для подготовки почвы для вашего возможного входа», — обратился Халеви к израильским военным в видео по прикрепленной к пресс-релизу ссылке.

Ранее израильское командование решило мобилизовать дополнительную дивизию из резервистов «для операций на северном театре военных действий».