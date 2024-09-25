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17:13, 25 сентября 2024Культура

Известный режиссер назвал отличительное качество Мадянова

Режиссер Мохов: Мадянов был эпицентром в компании
Александр Мохов

Александр Мохов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский режиссер Александр Мохов назвал отличительное качество ушедшего из жизни заслуженного артиста России Романа Мадянова. В беседе с «360» он отметил, что его коллега по сериалу «Участок» был талантливым актером и душой компании.

«Человек был замечательный. Страшно говорить был. Был безумно талантливый артист. Такой добрый, наверное, последнее отдаст, компанейский, веселый, солнечный», — поделился он, назвав Мадянова эпицентром в компании.

Режиссер отметил, что Мадянов своей жизненной энергетикой умел притягивать к себе людей.

Ранее сын Мадянова Роман рассказал о последних часах жизни отца. По его словам, утром актер пожаловался на тяжелое дыхание, после чего отправился вместе с супругой на МРТ. По возвращении домой проблемы с дыханием не прекратились. «Присел на кровать, побледнел — и все», — рассказал Роман.

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      Анастасия Алимпиева
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