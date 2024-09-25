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16:25, 25 сентября 202469-я параллель

Проект закона о расширении «Арктического гектара» прошел первое чтение

Госдума приняла в I чтении проект закона о расширении «Арктического гектара»

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Проект закона о расширении программы «Арктический гектар» за счет двух районов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) прошел первое чтение в Госдуме. Это следует из карточки документа на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В случае принятия документа, программа начнет действовать в Белоярском и Березовском муниципальных районах ХМАО. В пояснительной записке к документу говорится, что в случае принятия проект поспособствует достижению целей госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», повысит плотность населения и снизит его отток из Арктики.

Поправки к действующему закону были разработаны комитетом Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики во главе с депутатом Николаем Харитоновым. Изначально рассмотрение было назначено на 22 сентября, но Госдума приняла решение перенести I чтение на 25 сентября.

Программа, по которой россияне могут получить в пользование гектар земли, работает с 2016 года, а с августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны России. Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

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      Марк Леонов
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