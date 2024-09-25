Стало известно о «плане Б» Белого дома по поставкам военной помощи Украине

Politico: Белый дом работает над отправкой Киеву оружия и техники на $ 5,9 млрд

Белый дом начал работать над «планом Б» по отправке дополнительной военной помощи Киеву во время визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает Politico.

«Администрация [президента США Джо] Байдена работает над планом по расширению полномочий по отправке на Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до истечения срока финансирования в конце месяца», — говорится в материале.

В рамках этого плана Пентагон может использовать собственные запасы для быстрой переброски оружия и оборудования на Украину. Затем деньги тратятся на замену этого оборудования в арсеналах США, однако такая возможность перестает действовать с началом нового финансового года 1 октября. Администрация действующего американского президента обратилась в Конгресс с просьбой пролонгировать его полномочия на выделение этих средств Киеву.

Отмечается, что это новый обходной путь, который позволит Пентагону продолжить поставки оружия на Украину, однако в рамках такого способа США не смогут предоставить Киеву новые типы оборудования, которых не поставлялось ранее.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее», поэтому американский президент в скором времени объявит о новых шагах помощи Киеву.