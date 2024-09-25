Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под опубликованным видео с сигналом авиационной опасности.

Каких-либо других подробностей градоначальник на данный момент не предоставил. По данным Telegram-канала, освещающего ситуацию на Крымском мосту, закрытия проезда на объект пока нет.

До этого ракетную опасность в Севастополе объявляли 22 сентября, сигнал тревоги был запущен в 15:18 по московскому времени. По информации Развожаева, она продлилась 11 минут.