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18:23, 25 сентября 2024Ценности

Жена российского миллиардера появилась на зарубежном показе в нижнем белье

Модель Елена Перминова появилась на показе в Милане в нижнем белье

Кадр: @lenaperminova

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова пришла в нижнем белье на показ зарубежного бренда GCDS в рамках Недели моды в Милане. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица показала кадры с мероприятия, которое она посетила в бюстгальтере с металлическими чашками в виде морды персонажа Hello Kitty. Также она надела трусы с завышенной талией в сочетании с прозрачными колготками и объемную кожаную куртку.

Знаменитость завершила образ ботильонами с острыми носами и фигурными каблуками в виде распахнутой челюсти и массивными серьгами-кольцами.

Ранее в сентябре жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова пришла на показ бренда Saint Laurent в Париже в рамках Недели моды без штанов.

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      Карина Черных
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