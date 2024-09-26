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04:35, 26 сентября 2024Мир

Дания проигнорировала предложение России сотрудничать по «Севпотокам»

Премьер Дании не ответила на предложение России сотрудничать по «Севпотокам»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Дания проигнорировала предложение о сотрудничестве в расследовании диверсии на газопроводах «Северные потоки», которое два года назад отправил глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Дании.

В диппредставительства отметили, что послание на имя премьер-министра Дании Метте Фредериксен было направлено 6 октября 2022 года. В документе Москва отмечала необходимость и подтвердила готовность привлечь российские компетентные органы исполнительной власти и ПАО «Газпром» к расследованию инцидентов. Однако оно до сих пор осталось без ответа, подчеркнули в посольстве РФ.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

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      Марина Совина
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