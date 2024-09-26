ФСБ перекрыла международные каналы поставки наркотиков четырех ОПГ в российском регионе

В Челябинской области ФСБ ликвидировала международные каналы поставки наркотиков

В Челябинской области сотрудники ФСБ перекрыли международные каналы поставок синтетических наркотиков четырех ОПГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Силовики установили местоположение трех подпольных нарколабораторий и задержали девять членов преступных групп. В их домах и тайниках было изъято более 30 килограммов запрещенных веществ, а также химические реактивы и оборудование.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ. Задержанным предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Амурской области ФСБ нашла у двоих мужчин 500 килограммов марихуаны.