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14:43, 26 сентября 2024Экономика

Россиянин оформил 26 льготных ипотечных кредитов

Счетная палата выявила у россиянина 26 льготных ипотечных кредитов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянин оформил на льготных условиях 26 жилищных кредитов. Об этом сообщается в новом докладе Счетной палаты по итогам аудита ипотечного рынка. Отчет опубликован на сайте ведомства.

Этот результат стал максимальным среди льготных ипотечных заемщиков. Поведение участника госпрограммы начинает расцениваться как злоупотребление с гораздо меньшего числа кредитов. «Заемщик, способный в течение ограниченного периода времени (не более пяти лет) оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий», — заключили в Счетной палате. Так, пять и более льготных ипотек оформили на себя свыше полутора тысячи граждан. Рекордной суммой, взятой в кредит одним человеком, оказалось 196,03 миллиона рублей, выявили аналитики.

В целом за период действия госипотеки два и более льготных кредита оформили почти 115 тысяч россиян. Большинство брали семейную ипотеку — на нее пришлось 62 процента объема выданных льготных кредитов.

Ранее сообщалось, что российские банки практически исчерпали лимиты на льготную ипотеку. По оценкам экспертов, выдача ссуды по программе семейной ипотеки может прекратиться до конца года.

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      Виктория Клабукова
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