Из российской версии «Твин Пикс» удалили ЛГБТ-сцены

Из российской версии сериала «Твин Пикс» удалили ЛГБТ-сцены с Дэвидом Духовны

Из российской версии культового сериала «Твин Пикс» пропали сцены с актером Дэвидом Духовны в женском платье. Об этом сообщил журналист Антон Котенев в своем Telegram-канале.

Духовны сыграл в шоу роль агента службы по борьбе с наркотиками, который носит женское платье. По сюжету, персонаж решил одеваться так после спецоперации под прикрытием, поскольку таким образом может расслабляться.

Как заметил автор, в онлайн-кинотеатре Kion вырезали сцены с ЛГБТ-персонажем (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) из 11-го и 12-го эпизодов второго сезона «Твин Пикс».

Ранее стало известно, что трек рэперов Славы КПСС и Паши Техника удалили со стримингов за пропаганду нетрадиционных отношений.