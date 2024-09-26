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17:35, 26 сентября 2024Культура

Из российской версии «Твин Пикс» удалили ЛГБТ-сцены

Из российской версии сериала «Твин Пикс» удалили ЛГБТ-сцены с Дэвидом Духовны
Дэвид Духовны

Дэвид Духовны. Фото: Chris Pizzello LD / Reuters

Из российской версии культового сериала «Твин Пикс» пропали сцены с актером Дэвидом Духовны в женском платье. Об этом сообщил журналист Антон Котенев в своем Telegram-канале.

Духовны сыграл в шоу роль агента службы по борьбе с наркотиками, который носит женское платье. По сюжету, персонаж решил одеваться так после спецоперации под прикрытием, поскольку таким образом может расслабляться.

Как заметил автор, в онлайн-кинотеатре Kion вырезали сцены с ЛГБТ-персонажем (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) из 11-го и 12-го эпизодов второго сезона «Твин Пикс».

Ранее стало известно, что трек рэперов Славы КПСС и Паши Техника удалили со стримингов за пропаганду нетрадиционных отношений.

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      Андрей Шеньшаков
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