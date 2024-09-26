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14:56, 26 сентября 2024Россия

Опубликованы предсмертные записки ликвидированных под Курском бойцов ВСУ

Военкор Лисицын опубликовал записки бойцов ВСУ, ликвидированных под Курском

Фото: Stringer / Reuters

В сети появились предсмертные записки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Фотографии с ними опубликовал военкор Евгений Лисицын в Telegram.

В одной из записок, оставивший ее боец обвиняет полковника, фамилию которого сложно разобрать, в том, что тот бросил украинских военнослужащих «на мясо». «Поддержки нет. Долго мы не продержимся», — пишет он.

Во второй записке ее автор заявляет, что бойцов ВСУ отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский — будьте прокляты!» — написал украинец.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что у бойцов ВСУ на курском направлении кончились мотивированные подразделения. Журналист сравнил украинские части, атакующие российский регион, с «вялым пластилином».

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 26 сентября, Киев потерял на курском направлении более 17 400 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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