Военкор Лисицын опубликовал записки бойцов ВСУ, ликвидированных под Курском

В сети появились предсмертные записки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Фотографии с ними опубликовал военкор Евгений Лисицын в Telegram.

В одной из записок, оставивший ее боец обвиняет полковника, фамилию которого сложно разобрать, в том, что тот бросил украинских военнослужащих «на мясо». «Поддержки нет. Долго мы не продержимся», — пишет он.

Во второй записке ее автор заявляет, что бойцов ВСУ отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский — будьте прокляты!» — написал украинец.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что у бойцов ВСУ на курском направлении кончились мотивированные подразделения. Журналист сравнил украинские части, атакующие российский регион, с «вялым пластилином».

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 26 сентября, Киев потерял на курском направлении более 17 400 военнослужащих.