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16:57, 26 сентября 2024Экономика

Перспективы глобального спроса на нефть оценили

Вице-премьер Новак: мировой спрос на нефть будет ежегодно прирастать на 1-2 %

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В период до 2050-го мировой спрос на нефть будет ежегодно прирастать на 1-2 процента. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Через 26 лет, по оценке Новака, глобальный спрос на сырье увеличится примерно на 20 миллионов баррелей в сутки к нынешнему уровню и достигнет отметки в 120 миллионов. Для сравнения, в настоящее время мировое потребление нефти оценивается в 102 миллиона баррелей в день. «По моему мнению, пика спроса до 2050 года не будет ни по нефти, ни по газу», — резюмировал вице-премьер.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали рост мирового предложения нефти в 2025 году более чем втрое к темпам 2024-го и составит 2,1 миллиона баррелей в сутки. При этом спрос на этот вид сырья, согласно ожиданиям экспертов, будет заметно отставать. Рост глобального интереса к нефти в следующем году, по оценке организации, составит 950 тысяч баррелей в день.

Что касается пикового периода мирового спроса на нефть, то в МЭА считают, что он наступит уже в 2029 году. После этого, как утверждают эксперты, глобальный интерес к этому виду сырья будет стабильно падать.

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      Анатолий Акулов
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