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18:47, 26 сентября 2024Ценности

Влад Лисовец назвал черты стильного человека

Влад Лисовец назвал интеллигентность и мягкость чертами стильного человека

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский стилист Влад Лисовец назвал черты стильного человека. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

Эксперт отметил, что стильным может быть каждый, если имеет подобное желание. «Чаще всего дело не в отсутствии вкуса, а в элементарной лени», — заявил он.

В то же время, по словам эксперта, стильным человек становится не только из-за одежды, но и из-за внутренних качеств. Так, подобной личности присущи интеллигентность, мягкость и доброжелательность. «На человеке с хорошими манерами даже обычные вещи смотрятся модно. А еще стиль — это детали. Очки, необычные аксессуары, яркие серьги», — объяснил собеседник издания.

В июле российский звездный стилист Николай Овечкин назвал самый стильный город России.

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      Алина Гостева
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