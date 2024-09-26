Влад Лисовец назвал интеллигентность и мягкость чертами стильного человека

Российский стилист Влад Лисовец назвал черты стильного человека. Интервью с ним публикует «Леди Mail».

Эксперт отметил, что стильным может быть каждый, если имеет подобное желание. «Чаще всего дело не в отсутствии вкуса, а в элементарной лени», — заявил он.

В то же время, по словам эксперта, стильным человек становится не только из-за одежды, но и из-за внутренних качеств. Так, подобной личности присущи интеллигентность, мягкость и доброжелательность. «На человеке с хорошими манерами даже обычные вещи смотрятся модно. А еще стиль — это детали. Очки, необычные аксессуары, яркие серьги», — объяснил собеседник издания.

В июле российский звездный стилист Николай Овечкин назвал самый стильный город России.