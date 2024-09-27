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19:16, 27 сентября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая опубликовала фото в мини-юбке

45-летняя ведущая Елена Летучая опубликовала фото в мини-юбке с теннисного корта

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе. Фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,2 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, лежа на покрытии теннисного корта с ракеткой в руках и мячами вокруг. Она надела черный костюм, состоящий из кроп-топа на одно плечо и мини-юбки.

Блогерша дополнила образ высокими белыми носками и кроссовками и уложила волосы в конский хвост. «Запустила теннис. Завтра же записываюсь на тренировку», — указала в подписи автор поста.

Ранее Елена Летучая также показала фигуру в облегающей форме для фитнеса.

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      Карина Черных
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