Дочь актера Уилла Смита появилась без штанов на модном показе

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит появилась без штанов на показе бренда Acne Studios в рамках Недели моды в Париже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

23-летняя актриса и певица посетила мероприятие в объемной укороченной шубе черного цвета, под которой было видно боди в тон. Также она надела чулки в сочетании с босоножками и завершила образ очками с узкими линзами.

Наследница артиста уложила волосы в несколько кос и сделала макияж, обведя контур губ коричневым карандашом.

Ранее в сентябре 21-летняя дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс появилась в откровенном наряде на Неделе моды в Париже.