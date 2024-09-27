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01:01, 27 сентября 2024Ценности

Дочь актера Уилла Смита появилась без штанов на модном показе

Фото: Pierre Mouton / Stringer / Getty images

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит появилась без штанов на показе бренда Acne Studios в рамках Недели моды в Париже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

23-летняя актриса и певица посетила мероприятие в объемной укороченной шубе черного цвета, под которой было видно боди в тон. Также она надела чулки в сочетании с босоножками и завершила образ очками с узкими линзами.

Наследница артиста уложила волосы в несколько кос и сделала макияж, обведя контур губ коричневым карандашом.

Ранее в сентябре 21-летняя дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс появилась в откровенном наряде на Неделе моды в Париже.

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      Карина Черных
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