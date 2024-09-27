Лукашенко: Зеленский пока не хочет договариваться о прекращении конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский пока не хочет договариваться о прекращении вооруженного конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА в Telegram-канале.

Лукашенко рассказал о попытках поддерживать контакты с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Он призвал как можно скорее начать мирные переговоры, так как «уже наворотили выше крыши».

Лукашенко заявил о нежелании Зеленского договариваться, несмотря на попытки Минска. «Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — высказался белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о готовности сотрудничать с Украиной время встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. По его словам, Минск готов сотрудничать с Киевом на тех же принципах.