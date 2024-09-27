Норвегия отказала в беженстве украинцам из безопасных регионов

Норвегия отказала в беженстве украинцам из неохваченных конфликтом областей

Норвегия с 28 сентября будет отказывать в предоставлении беженства гражданам Украины из признанных безопасными и неохваченными военным конфликтом регионов страны. Об этом сообщается в объявлении на официальном сайте норвежского директората по делам иностранцев.

«С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии», — говорится в документе.

В инстанции включили в перечень безопасных регионов Украины Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую области, следует из объявления.