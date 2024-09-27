Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:39, 27 сентября 2024Мир

Норвегия отказала в беженстве украинцам из безопасных регионов

Норвегия отказала в беженстве украинцам из неохваченных конфликтом областей

Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Норвегия с 28 сентября будет отказывать в предоставлении беженства гражданам Украины из признанных безопасными и неохваченными военным конфликтом регионов страны. Об этом сообщается в объявлении на официальном сайте норвежского директората по делам иностранцев.

«С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии», — говорится в документе.

В инстанции включили в перечень безопасных регионов Украины Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую области, следует из объявления.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      Нападение таксиста на водителя пассажирского автобуса в Москве попало на видео

      Чат-боты разучились говорить «я не знаю»

      Очевидцы сняли на видео первые моменты после взрыва на заправке в Дагестане

      Упали продажи крупнейшего в России производителя грузовиков

      МВД Дагестана пообещало выяснить причины взрыва на заправке

      Иранец обворовал россиянку у отеля в Таиланде и попал на видео

      Гастроэнтеролог объяснила причины появления чувства голода сразу после еды

      Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

      Число погибших при взрыве на заправке в Махачкале увеличилось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше