Осужденный за расправу над соседом и намерение съесть его ягодицу россиянин пропал на СВО

Осужденный на 11 лет за убийство и расчленение соседа волгоградец пропал на СВО

Волгоградец Виталий Шаталов, осужденный за расправу над соседом и намерение съесть его ягодицу, пропал в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно V1.

По данным издания, мужчина подписал контракт с Министерством обороны России в июне. Он получил звание рядового и должность гранатометчика, однако спустя примерно месяц перестал выходить на связь. Как уточнила его мать, сейчас Шаталов числится без вести пропавшим.

Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима в октябре 2023 года. Как установил суд, 7 января он распивал спиртное в компании своей возлюбленной и соседа. В какой-то момент девушка покинула компанию, а осужденный из ревности набросился на собутыльника и ударил его ножом более 40 раз. Потерпевший не выжил.

После этого преступник отрезал у своей жертвы ягодицу, чтобы ее съесть, и разгромил его квартиру. На суде он пытался объяснить свои действия алкогольным опьянением.

