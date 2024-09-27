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13:23, 27 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу главы «Сибирской навигационной компании»

Дело главы «Сибирской навигационной компании» связано с беспилотниками для ВС РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении главы «Сибирской навигационной компании» Владислава Пыльского возбудили после претензий к качеству беспилотников, поставляемых компанией Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что у представителей Минобороны России возникли вопросы к качеству двигателей беспилотников, поставляемых «Сибирской навигационной компанией».

Об аресте Пыльского стало известно ранее 27 сентября. По версии следствия, в 2022 году Пыльский, действуя совместно с соучастниками, поставил Российской армии продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Эти действия причинили государственному бюджету ущерб на сумму 164 миллиона рублей.

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