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07:26, 27 сентября 2024Ценности

Рианна снялась в нижнем белье

Барбадосская певица Рианна снялась в желтом нижнем белье

Фото: @Rihanna

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном наряде. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в желтом комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и бюстгальтера с подкладом. Помимо этого, звезда надела чулки, пояс и кружевные перчатки в тон. Свой образ она завершила золотыми босоножками на каблуках.

Вдобавок Рианне сделали объемную укладку с распущенными волосами, окрашенными в блонд, и макияж. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело.

Ранее в сентябре Рианна прошла по улице в откровенном виде и вызвала споры в сети. Исполнительница пришла на презентацию новой коллекции косметических средств собственного бренда Fenty Hair в Selfridges в Лондоне.

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      Карина Черных
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