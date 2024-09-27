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14:35, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

RT оставил послание на здании американского посольства

На здании посольства США в Москве появилось послание RT с текстом «Мы не уйдем»

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Телеканал Russia Today (RT) ответил на санкции США, оставив послание на здании американского посольства в Москве. Об этом сообщает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Симоньян опубликовала фотографию фасада здания. На нем появилась фраза «Мы не уйдем», написанная на русском и английском языках, и логотип телеканала.

Ранее американские санкции против RT прокомментировал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он заявил, что организация выступает за свободу прессы, но вопрос относительно телеканала — двусторонний.

13 сентября власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», куда входят Ruptly, Sputnik, РИА Новости и RT. Министерство финансов США предписало завершить все финансовые отношения с группой компаний до 13 ноября.

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