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16:51, 27 сентября 2024Мир

Саудовская Аравия объявила о коалиции по созданию независимой Палестины

Саудовская Аравия объявила о новой коалиции по созданию независимой Палестины
Фейсал ибн Фархан Аль Сауд

Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Саудовская Аравия объявляет об организации новой коалиции по созданию независимого палестинского государства, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«Необходимы коллективные действия для принятия решений, которые приведут к ощутимым результатам в направлении немедленного прекращения огня и реализации решения о двух государствах, главным из которых должно стать создание независимого палестинского государства», — сказал саудовский дипломат.

Бен Фархан отдельно подчеркнул, что эта инициатива является плодом совместной работы над реализацией европейского и арабского плана по разрешению палестинского конфликта.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Казань, где по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в саммите БРИКС.

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      Виктория Кондратьева
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