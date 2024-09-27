Симоньян ответила на заявление ООН о санкциях против RT словами «довыступается»

Симоньян ответила на заявление ООН о санкциях против RT: довыступается

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале ответила на заявление представителя ООН о санкциях против ряда СМИ.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее прокомментировал санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT. По его словам, организация выступает за свободу прессы. «Мы выступаем за свободу прессы. Но этот вопрос — двусторонний вопрос», — заявил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Выступает, выступает. Довыступается», — высказалась Симоньян.

13 сентября власти США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», к которой относятся такие СМИ, как РИА Новости, Ruptly, Sputnik и RT. Также ограничительные меры коснулись руководителя холдинга Дмитрия Киселева. Минфин страны предписал завершить с медиагруппой все финансовые отношения до 13 ноября.

