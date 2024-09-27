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18:28, 27 сентября 2024Мир

Стала известна причина крушения американского истребителя над Желтым морем

ВВС США: F-16 разбился в декабре 2023 года из-за сбоя и плохой погоды

Фото: Marc Serota / Reuters

Американский истребитель F-16 потерпел крушение над Желтым морем из-за сбоя электронной аппаратуры и плохой погоды. Причину аварии назвала пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) США в Южной Корее, передает ТАСС.

«Самолет F-16C, приписанный к 8-му истребительному авиаполку авиабазы Кунсан, Республика Корея, разбился из-за потери основных пилотажных и навигационных приборов во время неблагоприятных погодных условий», — утверждается в сообщении.

По данным пресс-службы, была выявлена неисправность GPS-системы. Именно она привела к выводу из строя основных приборов, которые начали показывать противоречащие друг другу данные. Кроме того, помехой в управлении стали плотные облака. Из-за них самолет потерял горизонтальное ориентирование и начал терять высоту. В результате летчик катапультировался.

Крушение американского истребителя произошло 11 декабря 2023 года. Катапультировавшегося пилота спасла южнокорейская береговая охрана.

28 августа стало известно об уничтожении переданного Киеву F-16. По данным издания Wall Street Journal, истребитель мог быть уничтожен в результате поспешной и недостаточной подготовки в задействованию F-16 на Украине.

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      Елизавета Мытарева
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