Стало известно о погибших при взрыве на заправке в Дагестане

Baza сообщает о погибших при взрыве на заправке в Махачкале

При взрыве на заправке в Дагестане погибли несколько человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По их данным, на место ЧП выехали более 10 бригад скорой помощи. После взрыва в округе пропал свет.

Telegram-канал «112» в свою очередь уточняет, что во время взрыва погибли четыре человека. Другой информации на данный момент нет.

О происшествии в Махачкале стало известно вечером 27 сентября. На снятых очевидцем кадрах видно сильное задымление в районе места ЧП. Очевидцы сообщили о шести пострадавших.