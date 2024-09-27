Студенты Skillbox создали 3D-модели одежды XVIII века из музеев Каргополя и Царского Села

Студенты Skillbox представили 3D-модели одежды на «Дорогах русского Просвещения»

Студенты образовательной платформы Skillbox создали диджитал-инсталляцию для выставки «Дороги русского Просвещения», которая рассказывает о мечтах Екатерины II, о преобразовании русских городов. Выставка посвящена традициям городской культуры Русского Севера и проходит в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее в партнерстве с музеем-заповедником «Царское Село».

В проекте «3D Возрождение предметов одежды XVIII века» приняли участие студенты Skillbox Ксения Рубан и Кристина Бабинцева, которые под руководством дизайнера 3D-одежды Марины Груздовой создали виртуальные реконструкции трех предметов одежды эпохи Екатерины II: платья императрицы с портрета неизвестного художника, нарядных рукавов женской праздничной рубахи и сарафана из коллекции музеяю

Команда работала 160 часов, используя программу CLO 3D для визуализации. Сначала были созданы выкройки одежды, нижних юбок и рубах для придания объема. Затем аккуратно переносился каждый кусочек ткани и элементы отделки.

«Виртуальные реконструкции исторических предметов одежды — это не только визуальный интерес, но и возможность лучше понять особенности кройки, ткани, декора. Мы рады, что современные технологии помогают нам лучше понять прошлое и сделать историю более доступной для широкой публики», — отметила директор Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея Екатерина Забалдина.

Посетители музея могут увидеть, как выглядели и носились эти предметы одежды, не рискуя сохранностью реальных экспонатов. Посетить выставку «Дороги русского Просвещения» можно до 28 февраля 2025 года в Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее Архангельской области.