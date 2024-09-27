В Крыму опровергли проведение митинга 28 сентября

В Крыму опровергли проведение митинга в честь погибших 28 сентября

Власти Крыма опровергли информацию о проведении митинга 28 сентября в честь погибших участников специальной военной операции. Соответствующие публикации появились в мессенджерах и соцсетях.

В сообщениях говорится, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев приглашает жителей города вместе зажечь свечи памяти и почтить мужество участников специальной военной операции на Украине 28 сентября. «Соберемся вместе, чтобы выразить свою скорбь и уважение к тем, кто защищал нашу родину», — говорится в видео от лица губернатора. При этом на кадрах заметны признаки монтажа.

Аналогичное объявление распространили также от имени главы Крыма Сергея Аксенова. В нем говорится о проведении митинга в честь погибших участников СВО.

Развожаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о дне памяти. «Основой для фейка на этот раз стало мое выступление с аппаратного совещания. Враги наложили на видеоряд сгенерированный искусственным интеллектом "мой" голос», — рассказал он.

Губернатор также отметил, что в Севастополе чтят память воинов каждый день, он рассказывает о павших героях в своем аккаунте, в честь них называют улицы, а также рассказывают о них на уроках и по ТВ.

Советник главы Крыма Олег Крючков также опроверг видео с участием руководителя региона. «Начались вбросы фейков, спекулируют на святом: памяти героев. Используют нейросети и простые вбросы через чаты и предложки администраторов телеграм-каналов», — написал он.

По мнению Крючкова, распространение подобных фейков связано с неудачей Вооруженных сил Украины в Курской области.

Информация о митинге в честь погибших участников СВО в Крыму не получила распростарнения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

