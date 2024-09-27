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14:58, 27 сентября 2024Экономика

В Москве решили отреставрировать поблекшие «панельки»

В 2024 году в столице отремонтируют 87 панельных домов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в 2024 году отремонтируют 87 панельных домов с облицовкой из плитки. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Речь идет о зданиях, построенных по типовым проектам. Панели фасада домов, которые будут ремонтировать, при изготовлении на заводе были облицованы плиткой мелкого и среднего размеров. Она осыпалась и поблекла с течением времени.

Для ремонта стен была разработана специальная технология, которая позволит продлить срок службы фасадов минимум на 30 лет. Ремонтировать фасады собираются, используя полимерцементные смеси на армирующих сетках.

Ранее стало известно, что в подмосковной Коломне решили отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой, трет. четв. XVIII в.» в Москворецком переулке. Памятник представляет историко-архитектурную ценность как один из немногих сохранившихся образцов дорегулярной жилой застройки Коломны.

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      Мария Черкасова
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