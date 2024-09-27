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10:31, 27 сентября 2024Бывший СССР

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

ВСУ: критическая инфраструктура повреждена в Сумской области

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Критическая инфраструктура пострадала в Конотопском районе области. Кроме того, сообщается о повреждении одного промышленного объекта в Шосткинском районе. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее в Сумах произошел взрыв. О месте инцидента и о пострадавших не сообщали.

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