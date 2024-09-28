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07:09, 28 сентября 2024Россия

Названы ТОП-3 самые неприятные статьи расходов для россиян

«Авито Работа»: ЖКУ оказались самой нелюбимой статьей расходов россиян

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Самой нелюбимой статьей расходов россиян оказались ЖКХ и коммунальные платежи, выяснили аналитики «Авито Работы». Результаты исследования о неприятных для граждан расходах оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики провели опрос более семи тысяч работающих россиян. Согласно результатам, в ТОП-3 вошли ЖКХ и коммунальные платежи, ипотека и кредит, медицинские услуги и лекарства. Наименее неприятными статьями расходов россияне посчитали покупки товаров для дома, бытовой химии, косметики и средств гигиены.

Также, по данным «Авито Работы», опрошенные не любят тратиться на ремонт и бытовые услуги, платить за аренду жилья, за интернет и мобильную связь, оплачивать страховые взносы, крупные покупки вроде техники, мебели, а также отпуска и продукты.

В среднем, согласно опросу, россияне тратят на «нелюбимые» статьи расходов около 21 855 рублей в месяц

«Авито Работа»

Также 43 процента опрошенных россиян признались, что их привычные траты сильно выросли по сравнению с прошлым годом, причем женщины отмечали такой вариант ответа чаще мужчин. 27 процентов респондентов заявили, что их расходы с прошлого года выросли, но незначительно. О снижении своих привычных трат рассказали восемь процентов опрошенных. 16 процентов респондентов отметили, что их траты почти или совсем не изменились.

Ранее сервис «Купибилет» выяснил, что женщины оказались большими транжирами в отпуске, чем мужчины. По данным опроса, для большинства туристок поездки обходятся в сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

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      Алена Шевченко
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