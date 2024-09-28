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14:02, 28 сентября 2024Интернет и СМИ

В Европе заявили об усиливающемся давлении на Украину в пользу переговоров с Россией

Pais: внешнее давление на Киев в пользу переговоров с Москвой усиливается

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Внешнее давление на Украину в пользу переговоров с Россией усиливается. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Усиливается внешнее давление в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки», — говорится в публикации издания.

По оценке авторов газеты, на данный момент конфликт на Украине достиг решающего момента, поскольку до выборов в США в ноябре осталось немного времени, и на карту поставлена финансовая и военная помощь Киеву со стороны США. При этом отмечается, что Киев достигает предела возможностей после двух с половиной лет конфликта, а моральный дух в стране начинает падать.

«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать», — отметили испанские журналисты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» усомнился в готовности президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой.

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      Екатерина Подвигина
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