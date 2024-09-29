Мощный пожар на фабрике в российском городе попал на видео

Shot опубликовал видео пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Мощный пожар на фабрике в Барнауле попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным источника, Барнаульский мебельный комбинат горит на площади 1000 квадратных метров. Уточняется, что из здания вывели одного человека, и, по предварительной информации, больше внутри никого нет.

В тушении огня участвуют 37 пожарных и 10 единиц техники. Кроме того, на место происшествия направили пожарный поезд. Причины произошедшего выясняются.

Возгорание на предприятии в Барнауле произошло днем 29 сентября. Огонь вспыхнул в промышленно-административном здании.