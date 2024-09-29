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05:05, 29 сентября 2024Россия

В туалете летевшего из Москвы самолета нашли труп мужчины

Mash: в туалете самолета, летевшего из Москвы в Самару, обнаружили труп мужчины

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В летевшем из Москвы в Самару самолете нашли труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 44-летний пассажир почувствовал себя плохо еще в аэропорту Внуково, однако он все равно решил лететь вместе с родственниками. Уже на борту самолета он снова начал чувствовать недомогание и ушел в туалет. Бортпроводники долго стучались к нему, но тот не отвечал, и дверь пришлось выбить — мужчина был без сознания.

Попытки реанимировать пассажира были безуспешны. Самолет экстренно приземлился в Ульяновске. К судну подоспели полиция и скорая помощь, однако врачи не смогли спасти пассажира.

Ранее вылет рейса авиакомпании Air New Zealand задержали на три часа из-за крысы. Один из пассажиров рассказал, что сотрудник аэропорта заметил грызуна в грузовом отсеке незадолго до взлета.

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      Артём Верейкин
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